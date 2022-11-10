Париж, , 02:58 — REGNUM Дополнительные гаубицы CEASAR, которые обещал поставить Киеву президент Франции Эммануэль Макрон, будут доставлены в ближайшие недели. Об этом 9 ноября сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

Гаубица CAESAR в действии Warfor.me

Лекорню уточнил, что шесть гаубиц CEASAR будут доставлены в Киев в ближайшие недели. Также глава минобороны Франции уточнил, что в Киев уже прибыли гаубицы TRF1 предыдущего поколения.

Всего Франция собирается поставить Киеву 24 гаубицы CAESAR, что составляет треть запасов французских вооружённых сил, в распоряжении которых изначально было 76 гаубиц.

Киев уже получил от Франции 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR и самодвижущиеся пушки TRF1.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил французский лидер Макрон, Франция планирует продолжать поставки вооружений боевикам ВСУ. При этом президент Франции призвал избегать дальнейшей эскалации конфликта.

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