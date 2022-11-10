Ступино, Московская область, , 06:35 — REGNUM Федеральный фонд развития территорий потребовал банкротства двух жилищно-строительных кооперативов, которые числятся застройщиками многоквартирных домов в Ступино (Московская область) — ЖСК «Надежда» и ЖСК «Надежда-Ступино». Один иск арбитражем Московской области оставлен без движения, а второй начнут рассматривать 14 декабря 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление к ЖСК «Надежда-Ступино», которое принял судья Политов, публично-правовая компания обосновала наличие долга в размере 273 130 457,2 рубля. Претензии к ответчику рассмотрят в декабре. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник союза арбитражных управляющих «Северная столица».

Исковое заявление к ЖСК «Надежда» судьей Гвоздевым оставлено без движения до 21 ноября 2022 года из-за недочётов.

По данным единой системы жилищного строительства, объекты, застройщиками которых являются оба ЖСК, должны были сдать ещё 11 лет назад — в четвёртом квартале 2011 года. Оба 14-этажных дома строятся в городе Ступино и размещены в реестре проблемных объектов, так как был нарушен срок передачи жилых помещений дольщикам. В доме № 6Б, возводимом ЖСК «Надежда-Ступино» в квартале «Надежда» в Северо-западном микрорайоне, — 156 жилых помещений общей жилой площадью 9 085 кв. м. В доме № 6А — 104 квартиры общей площадью 6 348 кв. м.

Оба недостроя на рассмотрении наблюдательного совета фонда развития территорий, их судьбу планируют решить до конца 2022 года.