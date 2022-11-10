Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Авторы анимационного сериала «Аркейн» рассказали поклонникам о том, чего они могут ожидать от второго сезона. Об этом 10 ноября сообщает портал Gizmodo.

«Аркейн» Цитата из мультсериала «Аркейн»

Во время сессии вопросов и ответов на форуме Reddit создатели шоу сообщили, что в продолжении будут присутствовать сцены с воспоминаниями персонажей. Они, в частности, намекнули, что зрителям, что расскажут об отношениях персонажей Силко и Вандера. Кроме того, ожидается, что во втором сезоне «Аркейна» зрителям покажут другие локации.

Напомним, премьера сериала «Аркейн» состоялась на сайте онлайн-кинотеатра Netflix 6 ноября 2021 года. В основу шоу анимационной студии Fortiche легла популярная многопользовательская игра League of Legends компании Riot Games.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал по мотивам игры League of Legends получил премию «Эмми»