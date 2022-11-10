Курган, , 06:05 — REGNUM В Курганской области в январе–августе 2022 года естественная убыль населения составила 4188 человек. А именно, родилось 4282 человека, умерло 8470, сообщает Свердловскстат.

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Остаётся на прежнем уровне и детская смертность, в том числе 27 детей в возрасте до одного года (в январе–августе 2021 года — 26 детей). Число умерших курганцев в январе–августе превысило число родившихся в два раза.

По сравнению с соответствующим периодом 2021 года отмечено снижение числа родившихся на 12%. Снизилась и смертность — на 16,5%.

В январе–августе 2022 года наблюдалась незначительная миграционная убыль населения. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число прибывших в Курганскую область увеличилось на 2138 человек (на 14,4%), выбывших — на 2486 человек (на 14,7%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2022 года в Курганской области проживало 805,5 тыс. человек.

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