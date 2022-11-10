Тирасполь, , 02:59 — REGNUM Молдавия намеренно сократила поставки газа в Приднестровье, чтобы вызвать дестабилизацию в республике и шантажировать Россию, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в ходе беседы с журналистами.

Приднестровье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Думаю, что все это было заранее взвешено, обдумано и принято для дестабилизации ситуации в Приднестровье и шантажа Российской Федерации», — заявил он.

Красносельский добавил, что молдавские власти планируют использовать Приднестровье в качестве заложника для шантажа Москвы. Он указал, что Кишинев хочет создать нестабильность в ПМР и вызвать там массовые протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев призвал Россию оказать помощь в ситуации с сокращением поставок газа со стороны Молдавии. Он указал, что Кишинев грубо нарушил договор между Газпромом и «Молдовагазом».