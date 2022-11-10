Париж, , 02:59 — REGNUM Россия и Франция имеют ядерные вооружения и из-за этого, несмотря на разногласия, должны сохранять открытыми каналы для диалога, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню 9 ноября в интервью телеканалу LCI.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, возможность контактов между ядерными державами должна оставаться всегда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября французский министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала поддерживать канал связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

12 октября бывший посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что не считает, что Россия планирует атаковать другие страны.

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