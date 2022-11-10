Искитим, Новосибирская область, , 03:20 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ДТП на пешеходном переходе в Новосибирской области, в результате которого погибла двухлетняя девочка, а её мать с сестрой доставлены в больницу. И. о. руководителя регионального управления СКР Виталию Зарипову предстоит оперативно представить подробный доклад по происшествию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Речь о дорожно-траспортном происшествии, которое произошло накануне в городе Искитиме, где легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми на нерегулируемом пешеходном переходе.

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Как сообщало ИА REGNUM, погибшая на месте происшествия двухлетняя девочка находилась на руках у матери. 37-летняя женщина с четырёхлетней дочерью экстренно доставлены в больницу, но информации об их состоянии пока нет. По результатам освидетельствования водителя, в момент ДТП он был трезв.