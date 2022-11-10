Москва, , 09:03 — REGNUM США потеряли свою гегемонию, как часть естественного хода истории. Об этом заявил эксперт комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связи с соотечественниками Дмитрий Куликов в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 9 ноября.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Естественный ход истории существует. И мир изменился вопреки воле и желанию США. Того мира, которым они правили и думали, что захватили в 90-е годы, уже нет», — утверждал эксперт.

«Обратите внимание. Приезжает министр иностранных дел Индии с Сергеем Лавровым и совершенно спокойно, публично отвечая на вопросы журналистов, говорит: «Мы считаем наше сотрудничество очень полезным». Как сотрудничали по нефти и всему остальному, так и будем сотрудничать», — подчеркнул он.

ИА REGNUM ранее сообщало, у стратегического партнерства России и Индии хорошие перспективы. Об этом заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.