Мелитополь, 10 ноября, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Киевские террористы могут предпринять попытку захвата Запорожской атомной электростанции, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Они сейчас тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате крупных объектов техногенного происхождения», — заявил он в эфире телеканала «Звезда».

Рогов добавил, что для захвата Киев готовит группу из 700 боевиков. Он не исключил, что основным замыслом киевского режима является выход к Бердянску с целью уничтожить сухопутный коридор в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября киевские нацисты выпустили девять снарядов по промзоне Энергодара и территории возле Запорожской АЭС. Радиационная обстановка на станции остается в норме.