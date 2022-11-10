Москва, , 09:08 — REGNUM Западное общество лишено возможности избавить себя от расизма. Об этом заявил эксперт комитета Государственной думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 9 ноября.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В основании западной цивилизационной ветви — европейской и американской — главным фундаментом является расистский принцип. По-другому они на мир смотреть не могут. То, что происходит с ЛГБТ, BLM, действительно уходит с корнями в их колонизаторство», — утверждает публицист.

«Это все очень совпадает: для них ничего не стоит преклонить к коленям белых людей, когда предки тех насиловали их бабушек. Я им желаю обнаружить этот расизм в себе, но, что они с ним будут делать, я не знаю. Они сами не знают, что с этим делать. Они думали, что в этом окажется принцип манипуляции, какая-то провокация со взрывом или химическим оружием, а оказалось, что это задевает сущностное основание общества», — заключил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что профсоюз полицейских города Хьюстон в США отказался поддержать кандидатов от Демократической партии на выборах в этом году. Причиной стали массовые беспорядки активистов BLM и поддержка их от демократов, которые в 2020 году призывали лишить правоохранительные органы финансирования.