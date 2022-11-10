Лос-Анджелес, США, 10 ноября 2022, 02:34 — REGNUM Кинокомпания Universal снимет биографический фильм про жизнь и карьеру популярного рэпера Снупа Догга (Келвина Бродуса-младшего). Об этом 9 ноября сообщил журнал Variety.

Snoop Dogg
Snoop Dogg
Цитата из клипа на песню Snoop Dogg

На должность режиссёра проекта назначен Аллен Хьюз, ранее выпустивший на экраны фильмы «Угроза обществу», «Книга Илая» и «Город порока». В качестве сценариста выступит Джо Роберт Коул, работавший над кинокомиксами Marvel серии «Чёрная пантера».

«Я долго ждал, чтобы собрать этот проект, потому что хотел выбрать правильного режиссера, идеального сценариста и лучшую кинокомпанию, с которой я мог бы сотрудничать», — заявил Снуп Догг.

Напомним, 20 октября 2022 года Снупу Доггу исполнился 51 год. Он начал свою музыкальную карьеру в 1992 году, после знакомства с диджеем, рэпером и продюсером Dr. Dre (Андре Ромелл Янг).

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