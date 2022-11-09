Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Кинокомпания Universal снимет биографический фильм про жизнь и карьеру популярного рэпера Снуп Догга (Келвина Бродуса-младшего). Об этом 9 ноября сообщил журнал Variety.

Цитата из клипа на песню Snoop Dogg Snoop Dogg

На должность режиссёра проекта назначен Аллен Хьюз, ранее выпустивший на экраны фильмы «Угроза обществу», «Книга Илая» и «Город порока». В качестве сценариста выступит Джо Роберт Коул, работавший над кинокомиксами Marvel серии «Чёрная пантера».

«Я долго ждал, чтобы собрать этот проект, потому что хотел выбрать правильного режиссера, идеального сценариста и лучшую кинокомпанию, с которой я мог бы сотрудничать», — заявил Снуп Догг.

Напомним, 20 октября 2022 года Снуп Доггу исполнился 51 год. Он начал свою музыкальную карьеру в 1992 году, после знакомства с диджеем, рэпером и продюсером Dr. Dre (Андре Ромелл Янг).