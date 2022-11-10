Лондон, , 02:27 — REGNUM Британия в ближайшее время завершит сделку по передаче киевскому режиму дополнительной партии зенитных ракет и пусковых установок для их запуска, сообщается на сайте британского министерства обороны.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Речь идет о примерно 1 тыс. снарядов, которые могут уничтожать беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и другие воздушные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия будет помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Британии рассказал, как долго Лондон будет поддерживать Киев