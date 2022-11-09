Лондон, 10 ноября, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Британия в ближайшее время завершит сделку по передаче киевскому режиму дополнительной партии зенитных ракет и пусковых установок для их запуска, сообщается на сайте британского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Речь идет о примерно 1 тыс. снарядов, которые могут уничтожать беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и другие воздушные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия будет помогать киевскому режиму столько, сколько потребуется.