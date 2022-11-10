Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Связи американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска с другими странами предложил проверить президент США Джозеф Байден. Соответствующее заявление политик сделал 9 ноября в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет. Я предлагаю, что на это стоит посмотреть», — сказал Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприниматель Илон Маск, купивший компанию Twitter c одноимённой соцсетью, призвал граждан США голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс США. По мнению Маска, республиканский Конгресс при президенте-демократе будет лучшим политическим противовесом.

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