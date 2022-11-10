Нью-Йорк, США, , 02:34 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал полноценный трейлер анимационной картины «Пиноккио» режиссёра Гильермо дель Торо. Ролик был выложен 10 ноября на YouTube-канале компании.

Пиноккио Иван Шилов © ИА REGNUM

Отличительной особенностью новой картины кинематографиста является то, что она выполнена в крайне необычном жанре кукольной анимации с использованием компьютерной графики. В первом проморолике авторы фильма показали основных персонажей и раскрыли часть сюжета.

Напомним, мировая премьера «Пиноккио» состоялась 15 октября 2022 года в рамках Лондонского кинофестиваля, в ограниченный прокат США фильм выйдет 11 ноября 2022-го, на сайте онлайн-кинотеатра Netflix он появится 9 декабря 2022-го.

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