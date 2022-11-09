Вашингтон, 10 ноября, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Ситуация по поводу того, готов ли киевский режим идти на уступки России для урегулирования конфликта на территории бывш. УССР, не ясна, заявил американский президент Джо Байден в ходе выступления по итогам промежуточных выборов в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Кроме того, глава Белого дома утверждает, что в Вашингтоне якобы «были заранее осведомлены» о решении российской стороны начать отвод войск за реку Днепр. Байден удивился тому, что такой шаг был сделан после проведения промежуточных выборов в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Россия готова на диалог с Киевом с учетом складывающихся реалий.