Париж, , 02:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон намерен представить новую доктрину национальной стратегии республики. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на осведомленные источники.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По ее данным, новая доктрина будет развитием аналогичного документа от 2017 года. В него внесут десять стратегических целей, направленных на обеспечение безопасности Франции. Предполагается, что в документ войдет пункт о военной экономике. Также в доктрине будет упоминаться ядерное сдерживание, наращивание вооружений и мобилизация общества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить в ходе поездки в Тулон будущий бюджет французской армии. При этом ряд высокопоставленных военных чинов считает, что предложенный бюджет недостаточен для укрепления военной мощи республики.