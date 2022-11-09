Париж, 10 ноября, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен представить новую доктрину национальной стратегии республики. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

По ее данным, новая доктрина будет развитием аналогичного документа от 2017 года. В него внесут десять стратегических целей, направленных на обеспечение безопасности Франции. Предполагается, что в документ войдет пункт о военной экономике. Также в доктрине будет упоминаться ядерное сдерживание, наращивание вооружений и мобилизация общества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить в ходе поездки в Тулон будущий бюджет французской армии. При этом ряд высокопоставленных военных чинов считает, что предложенный бюджет недостаточен для укрепления военной мощи республики.