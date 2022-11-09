Вашингтон, 10 ноября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Вопрос обмена заключёнными надеется серьёзно обсудить с президентом России Владимиром Путиным президент США Джозеф Байден. Об этом политик заявил 9 ноября журналистам в ходе выступления в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

«Я надеюсь, что сейчас, когда выборы позади, господин Путин сможет обсудить с нами обмен заключенными более серьезно. У нас был ряд обсуждений этого, и я надеюсь, что сейчас, когда прошли выборы, есть готовность вести с нами переговоры более детально», — уточнил американский лидер.

По словам главы Белого дома, такие переговоры вполне соответствовали бы его желанию.

Напомним, власти США заявили о «серьёзном» предложении российским властям касательно обмена заключёнными, однако ответа на него не получили. Вашингтон предполагает вернуть на родину баскетболистку Бриттни Грайнер. Спортсменка была приговорена в России к девяти годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Также речь идёт об обмене Пола Уилана, осуждённого на 16 лет за шпионаж.

Кто из российских граждан будет освобождён взамен, в Вашингтоне не уточнили. По данным СМИ, вероятнее всего, может быть освобождён российский бизнесмен Виктор Бут, осуждённый в США за попытку сговора с целью убийства и финансирование терроризма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден поручил добиваться улучшения условий содержания баскетболистки Грайнер в российской тюрьме.