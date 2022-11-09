Вашингтон, 10 ноября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что предыдущие несколько лет «были тяжелыми» для жителей США и американцы разочарованы положением дел в стране. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент отметил, что избиратели в ходе голосования показали свое отношение к росту инфляции, всплеску преступности и проблемам с общественной безопасностью. Однако, по утверждения Байдена, «в ближайшие месяцы» жители страны почувствуют «позитивный эффект» от действий американской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США в период президентства Джо Байдена превратились в «большой жирный провал».