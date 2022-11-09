Вашингтон, 10 ноября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом глава Белого дома заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

(сс) Michael Stokes Джо Байден во время президентской компании 2020

При этом Байден подчеркнул, что не собирается менять свой политический курс в оставшиеся два года до истечения его полномочий. Он отметил, что население США, разочаровавшееся в политике администрации президента, еще на самом деле не поняло реального положения дел.

«Они еще только узнают, что мы делаем. Чем больше они будут знать о том, что мы делаем, тем больше будет поддержки», — добавил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден назвал смешными разговоры о вероятности объявления ему импичмента. По его словам, республиканцы не способны на такой политический ход.