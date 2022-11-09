Вашингтон, 10 ноября, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Разговоры о вероятности объявления ему импичмента назвал комичными президент США Джозеф Байден. Об этом политик заявил 9 ноября в ходе брифинга в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я слышал много раз сообщения, что республиканцы говорили и бывший президент говорил: «Скоро вы подвергнете импичменту Байдена?» Я думаю, американский народ увидит и поймёт: это просто почти комедия», — сказал Байден.

Также американский лидер указал, что, по его мнению, американское общество хочет, чтобы он и его администрация двигались дальше и добивались результата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американцы предложили объявить импичмент президенту США Байдену из-за его шутки про дробовик, которым политик, по его словам, готов воспользоваться для защиты экономики страны.