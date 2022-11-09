Донецк, 10 ноября, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Куйбышевский район Донецка и населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК) в официальном канале в Telegram.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«23:40 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра; 23:45 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Зайцево: выпущено шесть мин калибра 120 миллиметров», — рассказали в представительстве.

Сведений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры пока не поступало. Ведется оценка ущерба, нанесенного обстрелами киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября киевские каратели обстреляли поселок Гольмовский в ДНР. По населенному пункту нацисты выпустили четыре снаряда «натовского» калибра 155 мм.