Вашингтон, , 01:04 — REGNUM Прошедшие в США промежуточные выборы прошли без какого-либо вмешательства, заявил журналистам американский президент Джо Байден.

Джо Байден Gage Skidmore

Он отметил, что избиратели, а также сотрудники участков для голосования и члены выборных комиссий, исполнили все свои обязанности. По словам главы Белого дома, на выборы пришло рекордное количество голосующих, что можно назвать «хорошим днем для демократии и США».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что выборы в Конгресс были «отчасти разочаровывающими», но, по его мнению, итоги голосования можно считать «очень большой победой».

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