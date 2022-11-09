Вашингтон, 10 ноября, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Госдепартамент США согласовал сделку по продаже Литве восьми реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и дополнительного оборудования к ним, сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

U. S. Department of Defense РСЗО HIMARS

Общая стоимость контракта оценивается в $495 млн. После этого сделку должен рассмотреть Конгресс США, которому предстоит одобрить или отклонить ее реализацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония до 2026 года получит в качестве военной помощи со стороны Вашингтона американскую технику и боеприпасы на общую сумму в $140 млн. Большая часть ее касается поставок республике РСЗО HIMARS.