Приштина, Сербия, , 10:21 — REGNUM Посол США в Косово Джеффри Ховенир призвал правительство сепаратистов срочно начать переговоры о формировании Сообщества сербских муниципалитетов и на десять месяцев перенести реализацию решения о перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. Об этом Ховенир заявил журналистам 9 ноября в Приштине.

Косово

«Предложение по Сообществу сербских муниципалитетов должно быть на столе», — процитировало агентство FoNet слова американского дипломата.

Ховенир добавил, что он потребовал от правительства Альбина Курти не начинать штрафовать автовладельцев, которые используют сербские регистрационные номера.

По мнению американского посла, уход сербов из органов власти Косово не является решением актуальных споров, и это только дополнительно поднимет градус напряжения в регионе.

Напомним, что партия косовских сербов «Сербский список» назвала два условия для продолжения работы в органах власти сепаратистского Косово — перенос исполнения решения о запрете сербских номеров на десять месяцев и начало формирования Сообщества сербских муниципалитетов, которое было оговорено в Брюссельском соглашении 2013 года.