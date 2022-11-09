Тирана, 9 ноября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Албании Сали Бериша 9 ноября обвинил премьер-министра Эди Раму в реализации проекта по отмыванию денег при строительстве туристического порта Дуррес.

Antje Wildgrube Сали Бериша

Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, Бериша заявил, что этот проект сближает Раму с президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Бериша заявил, что собственниками нового порта будут сербские предприниматели братья Карич, которых также считают доверенными лицами и «кошельками» Лукашенко.