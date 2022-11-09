Бухарест, 9 ноября, 2022, 23:56 — ИА Регнум. В Бухаресте по подозрению в участии в коррупционных схемах и получении взятки задержан лидер Партии защитников окружающей среды Румынии (ПЗОС) Дануц Поп. Об этом 9 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка. Коррупция

Задержание было проведено в ходе спецоперации Национального агентства по борьбе с коррупцией. В постановлении прокуратуры отмечено, что Поп обвиняется в присвоении в общей сложности €10 тыс., а также отмывании еще €50 тыс.

Сейчас политик находится в камере предварительного заключения. Он может быть освобожден под залог в течение ближайших нескольких дней. Если вина Попа будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Глава ПЗОС известен своим экстравагантным поведением на телевизионных ток-шоу и политических дебатах. В частности, он требовал ограничить влияние Вашингтона и Брюсселя на общественную жизнь Румынии, а также выступал за запрет на въезд в страну американского миллиардера Джорджа Сороса.