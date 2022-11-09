Скопье, , 23:53 — REGNUM С 9 ноября македонские компании, производящие основные продукты питания, могут подавать заявки на оплату электричества по сниженному тарифу.

Инфляция Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данная мера является частью правительственного пакета по смягчению последствий мирового энергетического кризиса для компаний, покрывающих основные потребности населения. Более дешевую электроэнергию получат школы и операторы водоснабжения.

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 9 ноября обвинил оппозицию в блокировании соглашений о выделении средств международных организаций на смягчение последствий энергетического кризиса в Северной Македонии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переходе части македонских школ на дровяное отопление.

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