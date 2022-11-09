Бухарест, , 23:50 — REGNUM Мэрия столицы Румынии объявила о планах закупки 22 новых троллейбусов, которые выйдут на городские маршруты уже с 1 января 2023 года. Об этом 9 ноября сообщает румынская газета Jurnalul.

Троллейбус Фото пресс-службы «Севэлектроавтотранс»

По словам бухарестского примара (мэра) Никушора Дана, новое приобретение «позволит в значительной степени снизить транспортную напряженность в городе».

Никушор Дан «Мы намерены продолжать развивать систему этого экологически чистого вида транспорта в Бухаресте».

Общая стоимость проекта составляет 55,3 млн леев (€11 млн). Сумма будет взята из фондов Плана развития Румынии (PNRR), спонсируемого Европейской комиссией.

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