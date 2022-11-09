Тирана, , 23:45 — REGNUM Национальное статистическое агентство Албании INSTAT 9 ноября опубликовало отчет, согласно которому в октябре 2022 года индекс потребительских цен, или инфляция цен на конкретную корзину товаров, достиг 8,3%, самого высокого уровня с 1998 года, когда страна восстанавливалась после кризиса, вызванного в крушением финансовых пирамид.

Инфляция Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

По данным INSTAT, за первые десять месяцев 2022 года цены поднялись 8,3%, тогда как год аналогичный показатель составлял 2,4%.

Ежемесячное изменение индекса потребительских цен в октябре по сравнению с сентябрем составляет 0,4%. В сентябре инфляция достигла очередного рекорда за последние 24 года — 8,2%. Сильнее всего дорожают продукты питания и топливо.

Отмечается, что рост инфляции по сравнению с началом 2022 года замедлился.

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