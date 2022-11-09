Москва, 9 ноября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционах 9 ноября решило ограничить объём размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), несмотря на высокий спрос на ценные бумаги, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

«Сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ, как и на прошлых неделях, привлекли солидный интерес со стороны инвесторов — совокупный объём спроса на трех аукционах превысил 0,5 трлн рублей. В то же время ценовые условия значительного объёма спроса не соответствовали рыночным значениям, что могло быть связано с повышенной волатильностью торгов в преддверии аукционов», — говорится в комментарии Минфина.

В ведомстве добавили, что предложенные ценовые условия также «не отражают фундаментальные характеристики отечественной экономики и незыблемости главного приоритета макроэкономической политики — обеспечения ценовой, финансовой и бюджетной устойчивости вне зависимости от внешних обстоятельств и вызовов, стоящих перед страной».

«В связи с этим было принято решение ограничить объем удовлетворенных заявок. Рассчитываем, что данное решение укрепит доверие инвесторов и позволит снизить волатильность торгов на вторичном рынке», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Минфин разместил на трёх безлимитных три выпуска облигаций федерального займа на общую сумму всего около 42 млрд рублей при том, что совокупный спрос на бумаги составил более 537 миллиардов рублей.