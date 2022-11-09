Абу-Даби, , 23:44 — REGNUM Мэр Приштины Перпарим Рама 9 ноября прибыл с официальным визитом в Абу-Даби.

Перпарим Рама и девушки Facebook.com/perparimrama2021

«Для меня большая честь быть гостем председателя Департамента здравоохранения Абу-Даби его превосходительства шейха Абдуллы бин Мохаммеда бин Бутти Аль Хамеда во время официального визита в столицу Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби», — заявил политик в социальной сети.

Этот визит, по словам Рамы, осуществляется с целью привлечения инвестиций и донаций в крупные проекты в Приштине и расширения экономического потенциала города и Косово в целом.

«Мы привержены установлению отношений с мировыми столицами, особенно наших стратегических партнеров, для развития нашей Приштины», — добавил политик.

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