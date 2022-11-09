Абу-Даби, 9 ноября, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Мэр Приштины Перпарим Рама 9 ноября прибыл с официальным визитом в Абу-Даби.

Facebook.com/perparimrama2021 Перпарим Рама и девушки

«Для меня большая честь быть гостем председателя Департамента здравоохранения Абу-Даби его превосходительства шейха Абдуллы бин Мохаммеда бин Бутти Аль Хамеда во время официального визита в столицу Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби», — заявил политик в социальной сети.

Этот визит, по словам Рамы, осуществляется с целью привлечения инвестиций и донаций в крупные проекты в Приштине и расширения экономического потенциала города и Косово в целом.

«Мы привержены установлению отношений с мировыми столицами, особенно наших стратегических партнеров, для развития нашей Приштины», — добавил политик.