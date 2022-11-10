Милан, Италия, 10 ноября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Руководство итальянского футбольного клуба «Милан» рассчитывает продлить контракт с 36-летним таранным форвардом сборной Франции Оливье Жиру. Об этом 9 ноября сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

Кирилл Венедиктов Оливье Жиру

По информации источника, «Милан» планирует предложить французу однолетнее соглашение сроком до конца июня 2024 года. Действующий контракт Жиру с итальянским клубом рассчитан до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне на счету Жиру девять забитых мячей и четыре результативные передачи в 18 матчах за «россонери» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру включен в окончательный состав сборной Франции и примет участие на чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре.