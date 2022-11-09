Белград, 9 ноября, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Текст франко-германского плана урегулирования взаимоотношений между Косово и Сербией 9 ноября был опубликован албанским новостным агентством Telegrafi.

Bundesministerium für Finanzen Олаф Шольц

Приводим полный текст:

Статья 1

Косово и Сербия будут развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе принципа равноправия.

Статья 2

Косово и Сербия будут руководствоваться взаимным стремлением к вступлению в ЕС.

Статья 3

В соответствии с ССА [Соглашениями о стабилизации и ассоциации], подписанными обеими сторонами, Косово и Сербия будут разрешать любые споры между ними исключительно мирными средствами и будут воздерживаться от угрозы или применения силы. Они подтверждают нерушимость существующей между ними теперь и в будущем границы и обязуются полностью уважать территориальную целостность друг друга.

Статья 4

Косово и Сербия продолжают исходить из того, что ни одна из двух сторон не может представлять другую в международной сфере и действовать от ее имени.

Статья 5

Косово и Сербия будут содействовать миру на Западных Балканах и вносить вклад в региональную безопасность и сотрудничество в Европе.

Статья 6

Косово и Сербия продолжают взаимно уважать юрисдикции каждой стороны.

Статья 7

Косово и Сербия заявляют о готовности урегулировать технические и гуманитарные вопросы в процессе нормализации отношений. Они будут заключать соглашения с целью развития и продвижения двусторонних отношений на основе настоящего договора и для достижения взаимной выгоды от сотрудничества в сфере экономики, науки и техники, транспорта, судебных отношений, почты и телекоммуникаций, здравоохранения, культуры, спорта, защиты окружающей среды, обороны и в других. Детали согласованы в Дополнительном протоколе.

Статья 8

Косово и Сербия обменяются постоянными представительствами. Они будут размещены в штаб-квартире соответствующего правительства. Практические вопросы, связанные с учреждением миссий, будут рассматриваться отдельно.

Статья 9

Косово и Сербия соглашаются, что настоящий договор не затронет двусторонние и многосторонние международные договоры и соглашения, уже заключенные ими или связанные с ними.

Отметим, текст плана пока не предполагает согласия Сербии на вступление Косово в ООН при ее молчаливом согласии, о чем сообщалось ранее.