Париж, , 07:21 — REGNUM Тренерский штаб национальной сборной Франции сформировал заявку футболистов для участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Окончательный список игроков опубликован на официальном сайте Федерации футбола Франции (FFF).

Матч между сборными Франции и Хорватии Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заявка сборной Франции на чемпионат мира 2022 года:

Вратари: Альфонс Ареоля, Уго Льорис, Стив Манданда.

Защитники: Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Тео Эрнандес, Преснель Кимпембе, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Рафаэль Варан.

Полузащитник: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени, Юссуф Фофана, Маттео Гендузи, Жордан Верету, Адриан Рабьо.

Нападающий: Карим Бензема, Кингсли Коман, Усман Дембеле, Антуан Гризманн, Кристофер Нкунку, Килиан Мбаппе, Оливье Жиру.

В матче первого тура групповой стадии чемпионата мира сборная Франции под руководством Дидье Дешама сыграет со сборной Австралии. Игра пройдет 22 ноября в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.