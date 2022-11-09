Бухарест, 9 ноября 2022, 23:18 — REGNUM Около 1,2 млн граждан Румынии, состоящих на учете в государственной службе социального обеспечения, получат продуктовые наборы в качестве одноразовой правительственной помощи. Об этом 9 ноября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Продуктовый набор для школьника из малообеспеченной семьи
Продуктовый набор для школьника из малообеспеченной семьи
Admobninsk.ru

По предварительным данным, вес каждого набора составит 25 килограммов. В него войдут крупы, консервы, мука, сахар и подсолнечное масло. Акция осуществляется за счет европейских фондов при участии ряда румынских компаний.

«В дальнейшем такая помощь нашим нуждающимся согражданам станет регулярной», — резюмировал премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

Напомним, ранее министр инвестиций и европейских проектов страны Марчел Болош заявил, что сегодня в Румынии на грани нищеты проживает около 1,8 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Участники «Марша против бедности» вошли в центр Бухареста