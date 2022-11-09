Бухарест, 9 ноября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило постановление о выделении 5 млрд леев ($1 млрд) на модернизацию крупнейшего черноморского порта страны — Констанцы. Об этом 9 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Mapn.ro Николае Чукэ

Речь идет о кардинальном обновлении грузовых терминалов, расширении железнодорожных подъездных путей и строительстве новых инфраструктурных объектов.

«Таким образом, Констанца станет главной морской базой, соединяющей Европу с Азией на Чёрном море, — заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ. — Кроме того, реализация проекта позволит усовершенствовать доставку грузов по внутренним водным артериям Румынии».

Из каких именно фондов будут выделены необходимые средства, пока не сообщается. Предполагается, что в ближайшее время официальный Бухарест обратится для этого за помощью в структуры Еврокомиссии.