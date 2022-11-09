Приштина, Сербия, , 23:14 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 9 ноября анонсировала визит во Францию для участия в Парижском мирном форуме, который будет проходить 10–11 ноября.

Эммануэль Макрон Elle.fr

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи станет одним из спикеров форума наряду с президентом Сербии Александром Вучичем. Также в форуме примут участие Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС по диалогу Косово и Сербии Мирослав Лайчак.

Напомним, проведение Парижского мирного форума было инициировано президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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