София, 9 ноября, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Правительство Болгарии приняло решение о присоединении страны к международной миссии по оказанию военной помощи киевскому режиму (EUMAM). Об этом 9 ноября сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Решение было принято сегодня на экстренном заседании высшего исполнительного органа страны. По словам действующего болгарского премьер-министра Гылыба Донева, новый статус позволит Болгарии «продемонстрировать приверженность европейским ценностям».

При этом, на какой именно основе будет осуществляться подобная помощь, в Софии не уточняют. Ранее болгарские власти заявляли о своем невмешательстве в ситуацию на территории б. УССР.

Напомним, EUMAM была сформирована Советом Европы в начале октября нынешнего года. Штаб-квартира структуры располагается в Брюсселе и курируется представителями НАТО.