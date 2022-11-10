Москва, 10 ноября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. С начала 2022 года коммунальный флот собрал в акватории Москвы около 600 тонн мусора. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва-река

По его словам, функционирующий в составе комплекса городского хозяйства коммунальный флот отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы.

«С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок», — пояснил Бирюков и добавил, что в навигацию-2022 ликвидировано порядка 80 загрязнений.

«Благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем. Мусоросборщики собирали еженедельно около 20-25 тонн мусора, ежемесячно — до 100 тонн. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживали обстановку на воде и оперативно реагировали на обращения, связанные с обнаружением загрязнений», — уточнил глава Комплекса городского хозяйства.

Он подчеркнул, что коммунальный флот Москвы работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения обслуживания и ремонта.