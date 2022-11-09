Москва, 9 ноября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено в субботу, 12 ноября, для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«12 ноября с 04:00 до 16:00 мск будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении.

В министерстве призвали водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего также загорелись цистерны следовавшего по мосту железнодорожного состава с топливом. На мосту продолжаются работы по восстановлению повреждённых элементов.

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