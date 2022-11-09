София, , 22:58 — REGNUM Болгария располагает необходимыми запасами природного газа и контрактами на поставку голубого топлива из-за рубежа до конца текущего года. Об этом 9 ноября в ходе своего выступления перед депутатами Народного собрания (парламента) Болгарии заявил болгарский министр энергетики Розен Христов, передает БНР.

Природный газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Христова, на сегодняшний день подземные газовые хранилища страны заполнены на 90%, что позволяет говорить о возможности активного использования энергоносителей вплоть до января 2023 года.

Розен Христов «Нет никаких сомнений в том, что в новом году мы достигнем соглашения со своими западными партнерами о поставках сжиженного газа. На этом фоне говорить о возможном кризисе отрасли преждевременно».

Предполагается, что в ближайшее время официальная София рассмотрит вопрос об импорте природного топлива из США и Норвегии. При этом из-за поддержанных Болгарией санкций Вашингтона и Брюсселя против России болгарская сторона ежемесячно переплачивает за западный газ сотни миллионов долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Европа сильно переплатила за газ — эксперт