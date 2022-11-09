София, 9 ноября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Болгария располагает необходимыми запасами природного газа и контрактами на поставку голубого топлива из-за рубежа до конца текущего года. Об этом 9 ноября в ходе своего выступления перед депутатами Народного собрания (парламента) Болгарии заявил болгарский министр энергетики Розен Христов, передает БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

По словам Христова, на сегодняшний день подземные газовые хранилища страны заполнены на 90%, что позволяет говорить о возможности активного использования энергоносителей вплоть до января 2023 года.

Розен Христов «Нет никаких сомнений в том, что в новом году мы достигнем соглашения со своими западными партнерами о поставках сжиженного газа. На этом фоне говорить о возможном кризисе отрасли преждевременно».

Предполагается, что в ближайшее время официальная София рассмотрит вопрос об импорте природного топлива из США и Норвегии. При этом из-за поддержанных Болгарией санкций Вашингтона и Брюсселя против России болгарская сторона ежемесячно переплачивает за западный газ сотни миллионов долларов.