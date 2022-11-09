Скопье, , 23:01 — REGNUM Электронные письма с угрозами 9 ноября поступили на адреса средних школ Скопье «Иосип Броз-Тито» и «Владо Тасевски».

Тетово. Северная Македония EfkoMKD

Как сообщает новостное агентство Telegrafi, 9 ноября в полицейское отделение Скопье около 09:30 по местному времени поступило сообщение о том, что на электронные адреса двух школ Скопье были отправлены письма с сообщениями о заложенной взрывчатке. Сразу же после получения сообщения в полиции приняли меры по обеспечению безопасной эвакуации школьников и преподавателей.

Это уже шестой случай сообщений о заложенных бомбах в средних школах Скопье. Все сообщения были ложными.

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