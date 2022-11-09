Приштина, Сербия, , 22:52 — REGNUM На заседании 9 ноября правительство Косово учредило Республиканскую комиссию по официальным праздничным дням.

Приштина Косово IsmailGagica

Как сообщает новостное агентство Telegrafi, в ходе заседания премьер-министр Альбин Курти заявил, что эта комиссия займется разработкой правил и форм празднования официальных праздников, а также памятных дней.

В состав комиссии войдут представители соответствующих ведомств: канцелярия премьер-министра, МВД, министерство юстиции, министерство местного самоуправления, министерство финансов, министерство образования, министерство по делам сообществ и возвращения, министерство экономики, администрация президента и парламент Косово.

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