Приштина, Сербия, 9 ноября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. На заседании 9 ноября правительство Косово учредило Республиканскую комиссию по официальным праздничным дням.

IsmailGagica Приштина Косово

Как сообщает новостное агентство Telegrafi, в ходе заседания премьер-министр Альбин Курти заявил, что эта комиссия займется разработкой правил и форм празднования официальных праздников, а также памятных дней.

В состав комиссии войдут представители соответствующих ведомств: канцелярия премьер-министра, МВД, министерство юстиции, министерство местного самоуправления, министерство финансов, министерство образования, министерство по делам сообществ и возвращения, министерство экономики, администрация президента и парламент Косово.