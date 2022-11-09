Вашингтон, 9 ноября, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства США подтвердило свой прежний прогноз по урожаю пшеницы в России в 2022 году. Об этом говорится в опубликованном 9 ноября месячном отчёте министерства.

Government.ru Пшеница

Оценка урожая пшеницы в России сохранена на уровне 91 млн тонн. Свой прогноз американское ведомство подтверждает уже второй месяц подряд после того, как сентябре оценка была повышена на 3 млн тонн (до 91 млн тонн), а в августе — на 6,5 млн.

Также минсельхоз США подтвердил свою оценку экспорта пшеницы из России в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) на уровне 42 млн тонн.

Напомним, согласно прогнозу Минсельхоза России, урожай зерна в стране в текущем году должен составить 100 млн тонн, а его экспорт — 50 млн тонн.

Следует отметить, что министерство сельского хозяйства США при своих оценках не учитывает показатели Крыма.